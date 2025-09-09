CHP Bornova İlçe Örgütü, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı ile CHP’nin 102. kuruluş yıldönümünü Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda törenle kutladı. İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptıkları konuşmalarda, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını “darbe girişimi” olarak nitelendirdi ve CHP’nin teslim olmayacağını vurguladı.İZMİR (İGFA) - CHP Bornova İlçe Örgütü, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutladı.

CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Ertürk Çapın ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki birer konuşma yaptı.

ERTÜRK ÇAPIN: “BU PARTİ TESLİM ALINAMAZ”

CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın, “Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 103. yılı ile kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP’nin 102. kuruluş yıldönümünü ilçe örgütüm adına kutluyorum. 102 yılımızda yüzümüz ne yazık ki gülmüyor. Dün bu devleti kuran Atatürk’ün partisi CHP’ye devleti saldırttılar. 5 bin polisle, TOMA’larla, ellerinde kalkanları, biber gazları ile… Yanlarına bir de hain bulmuşlar, işgal kuvveti gibi partimize saldırdılar. Partimizin il binasına 5 bin polisle yapılan baskını herkes gördü. O koltuklara böyle mi oturacaksınız” dedi.

Kontrollü bir muhalefet partisi dizayn etmeye çalıştıklarını ifade eden Çapın, “Bu partinin savaş meydanlarında kurulmuş, 2 milyon üyesi olan bir parti. Siz burayı nasıl teslim alamazsınız. Biz geri adım atmayız, teslim olmayız. Er veya geç seçim sandığını gelecek. Biz de bu yapılanların hesabı -onların yaptığı gibi talimatla işleyen adalet sisteminde değil- herkesin güvencesi olan adil mahkemelerle sorulacak. Yüzyıl önce bizim atalarımız emperyalistlere karşı nasıl direndiyse bizler de direnmeye devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Partimizin kuruluşu, İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun.”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise konuşmasında, “Bugün 9 Eylül. İzmir’in doğum günü. Mustafa Kemal ve kurtuluş azmiyle mücadele eden Anadolu evlatlarıyla İzmir’in tekrardan buluştuğu, bakıştığı o gün. Tarihi Türk milletinin asla bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin, bu topraklar üzerinde sonsuza kadar bağımsız bir şekilde yaşayacağının, ayyıldızlı bayrağın altında iradesinin sonsuza dek sürdüreceğinin beyan edildiği gün. Dün İstanbul’da İl Başkanlığımıza yapılan darbeye girişimi yapıldı. 15 Temmuz’da halkın iradesine nasıl saldırı yapıldıysa, 12 Eylül‘de milletin iradesine nasıl saldırı yapıldıysa, dün de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’na, toplumun ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine bir saldırı yapıldı. Bu parti her şeyden önce cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyeti kuran parti kendi kendini yönetmeyi bilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekrardan ikinci kuruluşunu Özgür Özel’in önderliğinde ilk genel seçimlerde hayata geçirecektir.” diye konuştu.