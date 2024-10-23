Bomba iddia! Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu?
"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen ve geçtiğimiz günlerde ablası Sıla Doğu ile uygunsuz görüntüler veren Dilan Polat, gündemden düşmek...Devamı için tıklayınız
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