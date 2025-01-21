Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.BOLU (İGFA) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03:27 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

11 katlı otelde yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, 234 kişinin konakladığı oteldekiler güvenli şekilde tahliye edilirken, ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili açıklamalar Bolu Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen yangını söndürmek için çevre illerden de gelen 30 itfaiye aracı ve 28 ambulans başta olmak üzere 91 araç ve 243 personelle müdahale çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bölgeye ilave araç ve personel sevkinin devam ettiğini kaydederken, ilk belirlemelere göre 10 vatandaşın hayatını kaybettiğ, 32 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025

İçİşleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileklerinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, ilgili kurumların yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Rabbim milletimizi her türlü affeten korusun" diyerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.