Kayseri Şeker’in 3 fabrikasından birisi olan Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre Tesisinde 19. kampanya dönemi “düğün bayram” havasında başladı. Çiftçilerin emeğiyle toplanan pancarlar, dualar eşliğinde fabrikaya taşınırken, yeni üretim sezonunun hem çiftçilere hem ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.KAYSERİ (İGFA) - Kampanya açılış törenine; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, törende yaptığı konuşmada, 19. kampanyayı “düğün bayram havasında” başlattıklarını belirterek, “Allah’ın izniyle kazasız belasız, bereketle başlayıp yine bereketle tamamlamayı diliyoruz. Bu törenleri 15 yıldır yapıyoruz. Bu yıl da çiftçilerimiz ve dostlarımızla bu töreni gerçekleştiriyoruz” dedi.

Akay, özellikle iklim değişikliği ve su kıtlığına dikkat çekerek, 2025 baharında yaşanan don olayları ve yıl boyu süren iklim dalgalanmalarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. “Çiftçimiz bu yıl ciddi mağduriyetler yaşadı. Sadece bölgemizde değil, Türkiye genelinde çiftçilik giderek zor hale gelmeye başladı” diyen Akay, su kıtlığının da ülke genelinde çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizdi.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda 19. kampanya kapsamında 1 milyon 300 bin ton pancar işlenecek. Kampanyanın yaklaşık 94 gün süreceğini söyleyen Akay, “Bu üretimden 182 bin ton şeker elde etmeyi bekliyoruz. Bin 69 personelimiz, kampanya sürecinde görev yapacak" dedi.