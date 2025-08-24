Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen anma ve kutlama etkinliklerine katıldı. Etkinlikler kapsamında kurulan tanıtım çadırı, Kocaeli'nin kültürel zenginliklerini Ahlat’ta binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Bitlis Ahlat'ta 4 gün boyunca açık kalacak olan Kocaeli çadırında, gelen ziyaretçilere şehrin geleneksel ürünleri tanıtıldı.

Çocuklara suluk ve atlama ipi hediye edilirken, misafirlere Kocaeli’nin simgesi pişmaniye ile ayva cezeryesi ikram edildi. Aynı zamanda tanıtım broşürleri aracılığıyla belediyenin kültürel ve sosyal projeleri hakkında bilgi verildi.

GÖLCÜK’ÜN BEBEKLERİ VE HEREKE HALISI ÖN PLANDA

Kocaeli’ye özgü Gölcük Döşeme Bebekleri ve belediyeye ait kültürel yayınlar sergilenerek ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikte en çok ilgi gören deneyimlerden biri de Hereke Halısı dokuma atölyesi oldu. Usta öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilen bu atölyede, ziyaretçiler el emeğinin kıymetini yakından görme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çadırını ziyaret edenler arasında Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de yer aldı. Karşılıklı sohbet ve kültürel paylaşım eşliğinde gerçekleşen ziyaret, iki şehir arasında gönül köprüsünü pekiştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tanıtım çadırı, Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri boyunca dört gün boyunca Ahlat’ta misafirlerini ağırlamaya devam edecek.