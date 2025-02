Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu, Açık Atölye’de gerçekleşen 'A Journey into AI: From Concepts to Digital Transformation' etkinliğine katıldı.BURSA (İGFA) - Yapay zekanın temel prensiplerinden iş dünyasındaki dönüşümüne kadar geniş bir perspektifte ele alınan etkinlikte, Chief AI Expert Örsan Aytekin katılımcılara değerli bilgiler aktardı.

Etkinlikte yapay zekanın gelişimi, farklı sektörlerdeki uygulamaları ve dijital dönüşüm süreçlerindeki stratejik rolü detaylı şekilde ele alındı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, yapay zekanın iş dünyasındaki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dijital dönüşümün hızına ayak uydurmak, rekabet avantajını sürdürülebilir kılmak için artık kaçınılmaz bir gereklilik. Yapay zeka teknolojileri, iş modellerini kökten değiştirirken, bu süreci doğru anlamak ve iş süreçlerimize entegre etmek büyük önem taşıyor. BİSİAD olarak, üyelerimizin ve sektörümüzün bu dönüşüme uyum sağlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”