Kaplanlar Refrigeration, Dubai Merkezli Orta Doğu & Afrika (MEA) Bölge Ofisi için yeni genel müdür atamasını duyurduBURSA (İGFA) - Soğutma sektörünün küresel liderlerinden biri olan Kaplanlar Refrigeration, MEA bölgesindeki faaliyetlerini daha da güçlendirecek önemli bir adım attı.

Şirketin Dubai’deki MEA bölge operasyonlarının yeni Genel Müdürü olarak Erçağ Göbel atanmıştır. Göbel, Kaplanlar çatısı altında çeşitli görevlerde edindiği 14 yılı aşkın deneyimi ve

sektöre olan hakimiyetiyle bu görevi üstlenmiştir. Proje satışı ve iş geliştirme konularındaki tutkusu ile bölgedeki mevcut ekiplerle birlikte çalışarak şirketin büyümesini ileriye taşımayı hedeflemektedir.

2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Dubai ofisi, bölgenin önde gelen süpermarket zincirlerine yenilikçi çözümler ile hızlı ve güvenilir hizmet sunmada kritik bir rol üstlenmektedir. Bu yeni liderlik ataması ile Kaplanlar Refrigeration, MEA bölgesindeki güçlü ve hızla gelişen pazar konumunu daha da pekiştirmeyi ve büyütmeyi amaçlamaktadır.

Yeni göreviyle ilgili açıklamada bulunan Erçağ Göbel, "Kaplanlar Refrigeration bünyesinde edindiğim deneyim ve küresel bakış açısıyla hedefim, MEA bölgesindeki büyümeyi hızlandırarak şirketimizi bir üst seviyeye taşımaktır. Mevcut yapının üzerine inşa ederken, bölgedeki mevcut ve potansiyel müşterilerimizi dinlemeye ve onlar için değer yaratmaya odaklanacağım." dedi.