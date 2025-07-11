Bursa Nilüfer Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlediği “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”, “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” ve “Kadının Derdi Ne?” etkinlikleri ile her yaş grubuna farklı etkinlik ve atölye çalışmaları sunuyor. BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi; hem kırsalda, hem de kent merkezinde yaşayan vatandaşlar için yaz aylarında da çeşitli etkinlikler düzenliyor. Hafta boyunca farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediyesi ekipleri, “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”, “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” ve “Kadının Derdi Ne?” başlıklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Halkın ilgi gösterdiği etkinlikler Güngören Mahallesi ile başladı. Odunluk, Gökçe, Tahtalı ve Altınşehir mahalleleri ile devam eden etkinliklerin son durağı ise Kayapa Mahallesi oldu.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Kayapa İlkokulu bahçesinde düzenlenen “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”, minik katılımcılara farklı deneyimler sundu. Tanışma ve ısınma oyunlarıyla başlayan etkinliklerde, ekolojik baskı, tasarım ve beceri atölyeleri ile çocukların yaratıcılıkları desteklendi. Ayrıca, beceri ve denge oyunları, parkur oyunları ile fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, sihirbaz gösterisi de programı renklendirdi. 3 - 6 yaş grubu için özel hazırlanan sanat ve oyun etkinlikleri ile İngilizce eğitsel atölyeler de çocukların farklı alanlarda gelişimine olanak tanıdı.

BİLİNÇLİ YAŞAM

“Sağlıklı Yaşlanıyoruz” etkinlikleri kapsamında ise katılımcılara sağlık taramaları yapıldı. Konusunda uzman doktorlar evde sağlık hizmeti, hasta nakil hizmeti ve genel sağlık bilgilendirmesi yaptı. Ayrıca işitme testi, tansiyon ve şeker ölçümü, vücut kitle indeksi ölçümü ve diyetisyen değerlendirmesi, diş sağlığı bilgilendirmesi, “Nilüfer’e Hoş Geldin Bebek” paketi tanıtımı ve yeni doğan bebek temel bakım ve emzirme eğitimi de verildi. Katılımcılara yaş alırken, sağlığı koruma ve yaşam kalitesini artırma konularında önemli ölçümlerle bireylerin bilinçli bir yaşam sürmelerine yönelik farkındalık oluşturuldu.

KADININ TOPLUMSAL HAYATTAKİ YERİ

“Kadının Derdi Ne?” etkinliklerinde ise önemli konular masaya yatırıldı. Kadına şiddetle mücadele, kadının sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi başlıklar altında konuşuldu. Kadınların toplumsal hayattaki yerini ve karşılaştığı sorunları tartışma fırsatı oluşturulurken, farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir etkinlik oldu.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Nilüfer’in farklı mahallelerinde gerçekleşen etkinliklerin programları ise şöyle: 16 Temmuz Çarşamba Gölyazı, 18 Temmuz Cuma İrfaniye, 22 Temmuz Salı Yaylacık, 23 Temmuz Çarşamba Yüzüncüyıl, 25 Temmuz Cuma Ürünlü, 29 Temmuz Salı Demirci, 30 Temmuz Çarşamba Konak, 1 Ağustos Cuma Büyükbalıklı, 5 Ağustos Salı Işıktepe, 6 Ağustos Çarşamba Kurtuluş, 8 Ağustos Cuma Atlas, 12 Ağustos Salı Yolçatı, 15 Ağustos Cuma Minareliçavuş, 19 Ağustos Salı Karacaoba (Başköy, Çatalağıl), 22 Ağustos Cuma Doğanköy, 26 Ağustos Salı Unçukuru (Maksempınar, Korubaşı, Ayvaköy), 27 Ağustos Çarşamba Görükle ve 29 Ağustos Cuma Fadıllı.