EGİAD Melekleri Ağı ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genç İhracatçılar Konseyi, melek yatırımcılık ekosisteminin gelişimine katkı sunmak ve ihracatçıları girişimcilik ve erken aşama yatırım süreçlerine entegre etmek amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.İZMİR (İGFA) - İmzalanan protokol ile taraflar, melek yatırımcılık kavramının yaygınlaştırılması, yatırımcı adaylarının bilinçlendirilmesi ve girişimciliğin ihracatla güçlendirilmesi yönünde ortak faaliyetler yürütecek. Protokol, ihracatçıların yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini desteklemeyi ve erken aşama yatırımlar aracılığıyla küresel rekabette avantaj kazanmalarını amaçlıyor.

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Girişimcilik ve ihracat, ülkemizin ekonomik kalkınmasında tamamlayıcı ve stratejik iki unsur. Bu protokol ile ihracatçılarımızı melek yatırımcılık ve yenilikçi girişimcilik dünyasıyla buluşturmayı, onları sadece üretim ve ihracatla değil aynı zamanda yatırım vizyonu ile de desteklemeyi amaçlıyoruz. EGİAD Melekleri olarak, yatırım kültürünü yaygınlaştırmak ve yaratıcı iş fikirlerinin sürdürülebilir başarı hikayelerine dönüşmesini sağlamak adına bu iş birliğini son derece değerli buluyoruz.”

Zandar; “8 bin ihracatçımızla bu projeye destek veriyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri ile EGİAD arasında mart ayında Ticaret Köprüsü Protokolü imzalandığını hatırlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar, EİB-EGİAD iş birliğinde zincirin ikinci halkasını oluşturduklarının altını çizdi.

“Ben burada sadece EİB GİK adına değil, 8 bin ihracatçımızı temsilen bulunuyorum” diyen Zandar, “EGİAD ve EGİAD Melek Yatırımcılar Ağı’nın projelerinin 8 bin ihracatçımızla buluşmasına aracılık edeceğiz. EİB GİK, TİM TEB Girişimevi’nde Jüri Üyesiydi. Start Uplar ve Melek Yatırımcı Ağı ile ilgili ciddi tecrübemiz var. 8 bin ihracatçımızla bu projeye destek veriyoruz. Bu tecrübeyi girişimcilerimize sunacağız” dedi.

Türkiye’nin yıllık ihracatının 267 milyar dolara ulaştığını belirten Zandar şöyle devam etti; “Ortalama ihraç fiyatımız 1,55 dolar seviyesinde. Bu rakamı 3 dolara bu tür iş birlikleriyle çıkarabileceğimize inanıyoruz. EİB bünyesinde iyi yönetişime önem veriyoruz, gençlere inanıyoruz, destekliyoruz. GİK bünyesinde Liderlik Akademisi altında her sene eğitim programları düzenliyoruz. EİB GİK’te 160 üyeye ulaştık. Türkiye’de TİM ve İhracatçı Birlikleri arasında rol model olduk. Türkiye’deki en büyük genç ihracatçılar oluşumuyuz. EİB GİK üyelerimizin önümüzdeki süreçte EİB Yönetim Kurullarında daha etkin pozisyonlarda olmaları için destekliyoruz.”