Bir Gece Masalı'nın yıldızları Cannes’a damga vurdu!
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı," Türkiye'den sonra tüm dünyanın gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde dizinin uluslararası lansmanı...Devamı için tıklayınız
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