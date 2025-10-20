Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sevdikleriniz İçin, Kendiniz İçin: Bir Kontrol Bir Hayat” başlıklı farkındalık konferansında konuşan Prof. Dr. Havva Belma Koçer, “Meme kanserinden ölümleri azaltmanın ve kaliteli bir yaşam sürmenin en etkili yolu erken tanı ve tedavidir” diyerek düzenli kontrolün hayati önem taşıdığını vurguladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla “Sevdikleriniz İçin, Kendiniz İçin: Bir Kontrol Bir Hayat” başlıklı bir konferans düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyledüzenlenen konferans Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Özel Beyhekim Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Havva Belma Koçer, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Havva Belma Koçer, meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Erken teşhis edildiğinde hastalar sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilir. Meme kanserinde ölüm oranını düşürmenin ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolu erken tanı ve tedavidir. Erken tanı hayat kurtarır” dedi.

Prof. Dr. Koçer, dünya genelinde her 8 kadından birinin yaşamının bir döneminde meme kanserine yakalandığını belirtti. Kadınlarda görülen kanser ölümlerinin %13,7’sinin meme kanserinden kaynaklandığını ifade eden Koçer, bu hastalığın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

EN İYİ TEDAVİ BU KANSER TÜRÜNDE

Meme kanseri görülme oranının arttığını ancak erken tanı ve etkili tedavi sayesinde ölüm oranlarının azaldığını vurgulayan Koçer, “Dünya genelinde tıbbın en iyi tedavi ettiği kanser türlerinden biri meme kanseridir” şeklinde konuştu.

Kanser riskini düşüren önerilerde bulunan Prof. Dr. Koçer, “İdeal kilonun korunması,bol sebze ve meyve tüketimi,tam tahıllı ve düşük hayvansal yağ içeren beslenme,tavuk, balık, yumurta ve hindi eti tüketimi,kızartma yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi ve haftada en az 150 dakika düzenli egzersiz yapılması kanser riskini düşüyor” dedi.