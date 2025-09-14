Türkiye’nin ilk Reçel Şenliği, Bornova Belediyesi ve İzmir Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle Yakaköy’de düzenlendi. Binlerce İzmirlinin katıldığı şenlikte kadın üreticilerin el emeği reçelleri, yarışmalar, konserler ve çocuk etkinlikleri büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk Reçel Şenliği, Bornova Belediyesi’nin İzmir Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle Yakaköy Piknik Alanı’nda düzenlendi.

Binlerce İzmirli’nin katıldığı festival, kadın üreticilerin el emeği ürünlerinden çocuk etkinliklerine, konserlerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla gerçekleşti.

Şenlikte 50 üretici standı yer alırken, reçel yapım atölyeleri, kör tadım etkinlikleri, bando ve zeybek gösterileri, çocuk oyunları ve konserler festival coşkusunu zirveye taşıdı. “En Güzel Reçel Yarışması”nda birinciliği karışık incir-armut-ceviz reçeliyle Hacer Gamze Üçler, ikinciliği süt reçeliyle Feride Güleşçi, üçüncülüğü ise karpuz kabuğu reçeliyle Azime Işık kazandı.

BAŞKAN EŞKİ: “ZEYTİN AĞAÇLARININ YAPRAKLARINI TEK TEK SAVUNACAĞIM”

Festival alanını eşi Beste Ekşi ile birlikte gezen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı konuşmada hem çocukluk anılarını hem de tarım ve doğa mücadelesine dair kararlı mesajlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ülkede yüzyıllardır iki tip insan var. Bir tanesi kadını, bilimi, doğayı, tarımı önceleyen ve bunların sürdürülebilir bir şekilde hayatın içerisinde kalmasını amaçlayan. Bir diğeri de bunları geri plana itip kadınları eve hapsedip tarımı, doğayı katledip yerine betonu koyan, doğanın güzelliklerinden faydalanmak yerine doların yeşilini tercih eden, hiçbir şeye saygısı ve acıma duygusu olmayan. Ülkemizde bazen bunlardan birincisi galip gelir ve güzel işler yapılır ama çok büyük oranda bu topraklarda maalesef ikincisi hep önde olmuştur ve doğayı katletmeye, kadınları eve mahkûm etmeye, bizleri güzelliklerden uzak tutmaya çalışır. Ben çocukken annemin evde yaptığı gül ve kayısı reçellerinin tadını hiçbir zaman unutmadım. Zengin değildik ama bir kayısıya, bir güle, bir elmaya ulaşabilirdik. Bunların tatlılarıyla büyüdük. Bir ülkede reçelin fiyatı balın fiyatını geçtiyse orada sorun var demektir. Annelerimizin yaptığı reçeller artık market raflarında baldan daha pahalı hale gelir oldu. Biz ya buna sessiz kalacağız, ya mücadele edeceğiz" .

"Biz Bornova’nın köylerinin müteahhitlerin Ankara’da, bakanlıktaki personelleri ikna ederek betona çevirmesiyle anılmasını istemiyoruz" diyen Başkan Eşki, "Biz Bornova’nın köylerinin doğal güzellikleriyle, reçeliyle, kirazıyla, domatesiyle anılmasını istiyoruz. Biz kadınların kendi ürettiklerini sofraya getirebildikleri bir Bornova, bir İzmir, bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Ben Mustafa Kemal’in yetiştirdiği öğretmenler tarafından yetiştirildim. Bize ‘Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı’ diye öğrettiler. Bir milletvekili bu ülkenin doğasını katledip beton peşinde koşarak Bornova’nın yerli halkının arazisini çimento fabrikalarının sahiplerine açtırmak için mücadele ediyor. Buradan da kendisine sesleniyorum: Ömrüm yettiğince, nefesim yettiğince Bornova halkının hakkını asla para babalarına, siyasi iş takipçilerine teslim etmeyeceğim. Bornova’daki zeytin ağaçlarının tek tek yapraklarını savunacağım, her zerresinde doğanın her alanına sahip çıkacağız. Biz onların dolarlarını yeneceğiz, bizim emeğimiz onların hırslarını tarihe gömecek.” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Banu Gençkal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür ederek, “Genç ve başarılı belediye başkanımız Ömer Eşki’ye böylesi güzel bir etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu birincisi ama sonuncusu olmayacağı çok belli olan Reçel Şenliği’nde sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Kadın arkadaşların gözlerindeki pırıltıyı görmek çok değerli" dedi.