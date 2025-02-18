Ankara Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) bilim ve teknoloji meraklısı genç girişimcilerin buluşma noktası oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çalışmalarını üst seviyeye taşıyan Keçiören Belediyesi TEKNOMER, gençlerin teknoloji ve bilişim alanındaki projelerini hayata geçirmelerinde etkin rol oynuyor. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi, teknolojik ürün ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması konusunda TEKNOMER’in attığı yenilikçi adımlar genç girişimcileri heyecanlandırıyor.

RANDEVU SİSTEMİYLE EŞİT KULLANIM HAKKI GÖZETİLİYOR

14-35 yaş arası kullanıcılara hizmet veren TEKNOMER, herhangi bir yoğunluğun yaşanmaması ve eşit kullanım hakkının gözetilmesi için randevu sistemiyle çalışıyor. Teknoloji merkezinden faydalanmak isteyen gençler randevu oluşturarak merkezi ziyaret edebiliyorlar. Randevu oluşturan kullanıcılar, e-spor etkinliği için günlük 3 saat, diğer etkinlikler için günlük bir saat kullanım hakkına sahip oluyor. TEKNOMER’e ilişkin merak edilen tüm sorular 0312 361 10 00 iletişim hattı üzerinden yanıt buluyor.

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİK DONANIMLA HİZMET VERİYOR

TEKNOMER içinde yer alan eğitim alanları, konferans salonu, deneyimleme ve mesleki çalışma stüdyoları, ön kuluçka merkezi, mentorlük hizmet bürosu ve e-spor faaliyet alanlarındaki üst düzey teknolojik donanım gençlerden yoğun ilgi görüyor. E-spordan konferanslara, deneyimleme stüdyolarından teknolojik kurslara kadar birçok alanda hizmet veren TEKNOMER, inovatik çalışmaların gelişmesine ışık tutuyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Teknolojik atılımlarla geleceğine yön vermek isteyen gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ülkemizi, bilim ve teknoloji alanında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Tüm gençlerimizi TEKNOMER’e bekliyoruz” dedi.