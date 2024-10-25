Bilecik ve ilçelerinde Orman İşletme Müdürlüğü Koruma Ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı gerçekleşen önleme aramalarında seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadele de etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini artırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla, önleme araması yapıldı.

Ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması kontrolü gerçekleştirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce “kolluk kuvvetleriyle farklı noktalarda gerçekleştirilmekte olduğumuz önleme arama uygulamaları rutin bir şekilde devam edecektir” denildi.