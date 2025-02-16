Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli, yangınla mücadelede bilinçlenmek ve olası acil durumlara daha etkin müdahale edebilmek amacıyla eğitim aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen eğitimde, yangın anında alınması gereken tedbirler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında jandarma personeli, yangın söndürme tekniklerini birebir deneyimleyerek öğrendi. Eğitimin, olası yangın olaylarına karşı hazırlıklı olma noktasında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu tür eğitimlerin, hem kurum içi güvenliği artırdığı hem de jandarma personelinin sahada karşılaşabileceği acil durumlara daha bilinçli ve hızlı müdahale edebilmesini sağladığı belirtildi.