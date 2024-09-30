Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri doğaya kurdukları fotokapanlar ile doğadaki canlıları izlemeyi sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi toplamaya devam eden Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyelerinin Abbaslık köyü kırsalına kurdukları fotokapanlar bu sefer ayı ve yaban domuzlarını görüntüledi.