Ankara Keçiören Belediyesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde, engelli bireylerin ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalık kazanmalarını amaçlayan kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Özer Alkan, Doç. Dr. Mahmure Ayşe Tayman ve Doç Dr. Yeşim Kaya tarafından yapılan sunumda, katılımcılara diş sağlığını koruma yolları ve oluşan sorunlar neticesinde izlenmesi gereken yollar konusunda detaylı bilgi verildi. İki ana bölümden oluşan eğitimin, ilk bölümünde ağız ve diş sağlığının temel prensipleri ele alındı. Uzmanlar, diş fırçalamanın önemi, fırçalamanın süresi ve tekniği ile doğru diş fırçası seçimi konularında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, düzenli ve doğru şekilde yapılmayan diş bakımının ilerleyen dönemlerde neden olabileceği sorunlara dikkat çekildi.

KATILIMCILARA AĞIZ VE DİŞ TARAMASI YAPILDI

Programın ikinci bölümünde ise ortodonti başlığı altında çene ve kemik yapısının diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı. Katılımcılara çeşitli örnek vakalar üzerinden, çene bozuklukları ve dişsel anomaliler hakkında bilgi verildi. Bu tür rahatsızlıkların özellikle 6-12 yaş aralığında tespit edilip tedavi edilmesinin, hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen programda bazı engel gruplarında sık görülen hastalıklar ve tedavileri konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Doğru yapılmış ağız ve diş bakımının genel vücut sağlığı açısından da önem taşıdığına vurgu yapılan eğitimin sonunda katılımcılara uzmanlar tarafından ağız ve diş taraması yapılarak aileler bilgilendirildi.

KEÇİÖREN’DE KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR

Eğitim programına katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Celal Biçer, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini yalnız bırakmadı. Engelli bireyler ve ailelerine seslenen Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, “Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan Keçiören’de kimse yalnız değildir demişti. Her yerde ve her zaman yanınızda olacağımıza söz vermiştik. Sizlerin her ihtiyacında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda eğitim ve etkinliklerimiz devam edecek” dedi.