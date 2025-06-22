Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, görev süresi dolan ve Kars’ın Digor ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman için düzenlenen veda töreniyle duygusal anlar yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen veda töreni, ilçenin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan samimi bir atmosferde geçti. Törene ilçe protokolü, mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, törende yaptığı konuşmada, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ile 18 ay boyunca uyumlu bir iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı. Tekin, “Sayın Kaymakamımızla tüm kurumlarımız arasında büyük bir ahenk yakaladık. Onu adeta bir Pazaryerili hemşehrimiz gibi gördük. İlçemize sunduğu değerli hizmetler için şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyor, yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

Törenin sonunda Başkan Tekin, Kaymakam Kahraman’a fahri hemşerilik beratı takdim ederek, ilçeye olan bağlılığını taçlandırdı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.