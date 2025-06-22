İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hafta sonu kentin farklı noktalarında çıkan yangınlara karşı yoğun mücadele verdi.İZMİR (İGFA) - Sabah saatlerinde Selçuk ve Foça’da orman ve ot yangınlarını kontrol altına almak için ter döken ekipler, kent merkezinde de ev ve işyerlerinde çıkan yangınlara karşı teyakkuzda. Bornova’da bir plastik deposunda çıkan yangını kontrol altına almak için saatlerce çabalayan ekipler, 300 ton su kullandı. Yangınların hepsi kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında çıkan yangınları kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdi. Selçuk ve Çaybaşı itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Selçuk Pamucak’taki ağaçlık bölgede başlayan yangına müdahale etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de uçak ve helikopterlerle havadan çalışmalara destek verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarında yer aldığı bölgede, yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Foça Fatih Mahallesi’ne yakın bölgede sabah saatlerinde başlayan ot yangını da bölgedeki ormanlık alanı tehdit etti. Yangın Yenifoça itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

EKİPLER PLASTİK DEPOSU YANGINI İÇİN SAATLERCE ÇALIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bornova Doğanlar Hacılarkırı Caddesi’ndeki bir plastik deposunda çıkan yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. Bornova ve merkez gruptan endüstriyel, arazöz ve merdivenli itfaiye araçlarının sevk edildiği yangında, 300 ton su kullanıldı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.