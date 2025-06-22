Çiğli Belediyesi, kadınların kişisel gelişimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl boyunca hayata geçirilen eğitim ve destek programlarının ardından düzenlenen törenle kadınlar sertifikalarını aldı.İZMİR (İGFA) - Sertifika töreninde duygusal anlar yaşanırken, kadınların eğitim süreçlerine dair deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı. Programlar sayesinde özgüven kazandıklarını dile getiren kursiyerler, verilen destek için belediyeye teşekkür etti.

AÇEV iş birliğiyle hayata geçirilen ve 4 ay boyunca devam eden Anne Destek Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan 10 anne, sertifikalarını düzenlenen törenle teslim aldı. 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik hazırlanan bu özel programda, çocuk gelişimi konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması, annelerin çocuklarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurmalarının desteklenmesi hedeflendi. Aynı gün, 3 ay süren Diksiyon Kursunu başarıyla tamamlayan 14 kursiyer de sertifikalarına kavuştu. Katılımcılar belgelerini, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici’nin elinden aldı.

Sertifika töreninin ardından Gamze Yıldız, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde yer alan kuyumculuk, deri işleme, mum ve sabun yapımı ile dijital tasarım (Canva) atölyelerini ziyaret etti.

Çocuk oyun atölyesindeki etkinlikleri de ilgiyle inceleyen Yıldız, çocuklarla sohbet etti, birlikte oyunlar oynayıp keyifli anlar geçirdi. Ziyareti sırasında mum ve sabun atölyesinde kendi ürünlerini yapma fırsatı da bulan Gamze Yıldız, kadınların el emeğine ve yaratıcılığına duyduğu hayranlığı dile getirdi.