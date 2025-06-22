Gemlik Belediyesi, Orkent Sitesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Hak sahipleriyle birebir görüşmeler yapan belediye, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyor.

Orkent Sitesi’nde sürdürülen dönüşüm çalışmaları, vatandaşların katılımıyla kararlılıkla ilerliyor. Belediye ekipleri, hak sahipleriyle birebir görüşerek projeyle ilgili detaylı bilgiler paylaşıyor ve talepleri dikkate alıyor.

Görüşmelere, GEMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fatih Uzun da katılarak sürece destek veriyor. Sahada yapılan incelemelerle vatandaşların soruları yanıtlanırken, proje hakkında şeffaf bir bilgilendirme sağlanıyor.

BAŞKAN DEVİREN: “DAHA GÜÇLÜ BİR GEMLİK İNŞA EDECEĞİZ”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşümle sadece binaları yenilemekle yetinmiyoruz; çağdaş, dayanıklı ve Gemlik’e yakışan yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu modelle hem yaşam kalitesini artırıyor hem de kentimizi geleceğe taşıyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir Gemlik inşa edeceğiz” dedi.