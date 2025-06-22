İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-30 yaş arası gençler için düzenlediği “Gençlerle Su Gibi Eğlence” etkinliklerini 2025 yazında da sürdürüyor. Çeşme, Foça, Seferihisar, Urla, Menderes ve Karaburun’da gerçekleşecek deniz aktiviteleriyle gençler unutulmaz bir yaz yaşayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda gençlerin yaz aylarını keyifli geçirmeleri için “Gençlerle Su Gibi Eğlence” etkinliklerini bu yaz da devam ettiriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaklaşık 2 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

DENİZ, GÜNEŞ VE EĞLENCE DOLU GÜNLER

Etkinlikler, İzmir’in doğal güzellikleriyle ünlü sahil ilçeleri Çeşme, Foça, Seferihisar, Urla, Menderes ve Karaburun’da düzenlenecek. Gençler, plaj oyunları, su aktiviteleri ve sürpriz yarışmalarla deniz kenarında enerjilerini atarken, yeni arkadaşlıklar kuracak, sosyal bağlarını güçlendirecek ve doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirecek.

İLK DURAK SEFERİHİSAR, SIRADA ÇEŞME VAR

Etkinliklerin ilki Seferihisar’daki Akarca Plajı’nda gerçekleşti. Bir sonraki adres ise 25 Haziran’da Çeşme Alaçatı olacak.

Her çarşamba ve cuma günü ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere katılım, 80 kişiyle sınırlı. Her gencin yalnızca bir kez katılabileceği programdan daha fazla kişinin faydalanması amaçlanıyor.

Etkinliklere katılmak isteyen 18-30 yaş arası gençler, https://www.gencizmir.com/ adresinden Genç İzmir üyesi olarak başvuru yapabilecek.

Kayıtlar haftalık olarak açılacak ve her hafta bir sonraki haftanın programı için başvurular alınacak.