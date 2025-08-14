Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Pazaryeri ilçesinde düzenlediği başarılı operasyonla yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde bulundurulmasına darbe vurdu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Jandarma ekipleri, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda bir şahsın ev, eklenti ve bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen adli aramada uyuşturucu madde üretimi ve kullanımıyla bağlantılı çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda: 39 adet kenevir bitkisi, 1 adet skunk bitkisi, 104 gram kubar esrar, 8 gram esrar tohumu, 14,5 gram menşei belirlenemeyen madde, 12 adet makaron sigara (7,5 gram dolu), 2 adet esrar öğütme aparatı , 1 adet bong aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla sürdüğü bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürerek, halkın huzur ve güvenliği için operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.