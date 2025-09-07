Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilk kez düzenlenen Şalvar Gecesi, rengârenk görüntüler ve coşkulu anlara sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri'nde Yenimahalle Konağı Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin dört bir yanından gelen bin 500 kadın, geleneksel kıyafetleriyle kültür şöleni yaşattı.

Kadınlar, el emeğiyle süslenmiş rengârenk şalvarlarını giyerek sahaya çıktı; halaylarla, oyunlarla ve müziklerle geceyi unutulmaz kıldı. Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, coşku ve dayanışma ön plana çıktı.

Pazaryeri’nde bir ilk olarak hayata geçirilen şalvar gecesi, kadınların sosyal hayata daha güçlü şekilde katılımını sağlarken aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden canlandırdı.

Katılımcılar, sadece eğlenmekle kalmadı; aynı zamanda Pazaryeri’nin kültürel mirasına sahip çıkmanın gururunu yaşadı. Etkinlik sonunda birçok kadın, bu geleneğin sürdürülmesi için her yıl düzenlenmesi yönünde temennilerini dile getirdi.