Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman güçlendirme çalışması yapılan KYK Kız Öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde güçlendirme yapılan KYK Kız öğrenci yurdunda çalışmalar sürüyor.

KYK Yurdunda yapılan çalışmalar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, kız öğrenci yurdunda, kolon güçlendirmesi, yangın söndürme sistemi ve genişletilen odalar gibi bir çok eksikliğin giderildiğini belirtti.

Kaymakam Kahraman, yurdun yakın zamanda öğrencilerin hizmetine sunulacağını duyurdu.