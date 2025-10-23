Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlamaları kapsamında, Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Karadiken mevkiinde başlayan ve 2 bin 100 metrelik zorlu parkurda yapılan yarışta, Pazaryeri’nin genç sporcuları doğayla iç içe muhteşem bir atmosferde kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarış boyunca sporcular, hem dayanıklılıklarını hem de Cumhuriyet coşkusunu en güçlü şekilde ortaya koydular.

Dereceye giren kadın ve erkek sporcuların ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde görkemli bir şekilde takdim edilecek.

Bu anlamlı yarışma, hem gençler arasında spor sevgisini artırdı hem de Cumhuriyet ruhunu bir kez daha yaşattı.