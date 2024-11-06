Son yıllarda gençlerin de giderek daha fazla unutkanlık ve konsantrasyon sorunu şikayetleriyle başvurduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu “Modern çağda özellikle çok daha yoğun yaşanan kronik stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği, hareketsizlik ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar zihinsel yorgunluğa ve bilişsel gerilemeye neden olabiliyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonumuzu önemli ölçüde artırmak ve beyin sağlığımızı korumak mümkündür” diyor.İSTANBUL (İGFA) - Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, beyin fonksiyonlarının her yaşta sağlıklı kalmasını sağlayacak 6 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Yapılan araştırmalar bağırsak sağlığının beyin fonksiyonu üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor. Bu nedenle; yoğurt, kefir, lahana turşusu vb probiyotik içeriği yüksek besinler ile sarımsak, soğan, pırasa ve muz gibi prebiyotik içeriği zengin besinleri mutlaka diyetinize ekleyin. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi lif açısından zengin yiyecekler, yeşil çay, bitter çikolata ve kırmızı üzüm gibi polifenol içeriği yüksek besinler de bağırsak sağlığını destekleyerek bilişsel işlevi artıracağından beslenmenizde mutlaka yer verin.

YETERLİ VE KALİTELİ UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN

Beyin sağlığı için 6-8 saatlik kaliteli bir uyku büyük önem taşıyor. Her gün aynı saatte uyumak için yatağa yatmak ve aynı saatte kalkmak, yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve tv gibi ekranlardan uzak durmak, yatak odanızı karanlık, serin ve sessiz tutarak uyku getiren bir ortam yaratmak kaliteli uykuyu destekleyecektir. Bu uygulamaları günlük alışkanlığınız arasına katarak beyin sağlığınızı güçlendirmeye katkı sağlayabilirsiniz.

VİTAMİN VE MİNERAL DEĞERLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Beyin sağlığı için vitamin ve mineral değerlerinizi kontrol ettirin. Çalışmalar; magnezyumun beyinde çok sayıdaki biyokimyasal reaksiyon için kritik önem taşıdığını, magnezyum eksikliğinin bilişsel gerilemede rolü olduğunu gösteriyor. Diyetinize yeşil yapraklı sebzeler, badem, ceviz gibi kuruyemişler ve tam tahıllar gibi magnezyum içeriği yüksek besinler ekleyin. Doktorunuz gerekli görürse magnezyum takviyesi ve beyin fonksiyonunu destekleyen B vitaminleri ile bilişsel sağlıkla bağlantılı D vitamini takviyesi kullanabilirsiniz.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNE ÖNCELİK VERİN

Omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını korumada hayati rol oynarlar. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin yeni nöronların oluşumunu destekleyerek beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Bu temel yağ asitlerinden faydalanabilmek için somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu tüketebilirsiniz. Yeterince balık tüketmeyenler doktor önerisiyle, gerekli dozda ve ağır metallerden arındırılmış omega-3 yağ asidi içeren yüksek kaliteli takviyeleri kullanabilir.

DÜZENLİ BİLİŞSEL EGZERSİZLER YAPIN

Düzenli yapılacak bilişsel egzersizlerin zihinsel gerilemeyi yavaşlatıp hafızayı güçlendirdiğini ve beyin sağlığında kritik önem taşıdığını belirten Dr. Seda Koşak Kağanoğlu “Bulmaca çözmek, hafıza oyunlarına ağırlık vermek, kitap okumak, grup aktivitelerine katılmak ve yeni beceriler öğrenmek beynin yeni bağlantılar kurma ve yeni bilgilere uyum sağlama yeteneğini geliştirir. Beyin eğitimi uygulamaları olan dijital araçlar da, hafıza, dikkat ve problem çözme becerileri gibi bilişsel işlevin çeşitli yönlerini geliştirmek için tasarlanmıştır” diyor.

BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ARTIRAN TAKVİYE KULLANABİLİRSİNİZ, AMA!

Bilişsel işlevi artırabilen maddeler olan nootropiklerin son yıllarda revaçta olduğunu belirten Dr. Kağanoğlu şöyle konuşuyor: “Bilişsel işlevi destekleyen, hafızayı güçlendiren, yorgunlukla mücadele etmeye, odaklanmaya ve stres altında zihinsel performansı iyileştirmeye yardımcı olan nootropikler mutlaka doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Hekiminizle karar verdiğiniz bu takviyeler beyin sağlığını güçlendirmeye katkı sağlayabili Mevcut ilaç kullanımlarınız varsa ilaç etkileşimlerini göz önünde bulundurmak her zaman çok önemlidir.”