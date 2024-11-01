Bengü ile Selim Selimoğlu’nun boşanma sebebi bakın neymiş! 6 yıl sonra...
2018 yılında dünyaevine giren Bengü ile Selim Selimoğlu çifti, ayrılık haberleriyle magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. İki evladı olan çift, dün anlaşmalı olarak 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı....Devamı için tıklayınız
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