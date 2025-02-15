Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir geri dönüşüm çözümleri sunuyor. Kent genelinde zarar görmüş ağaç atıkları Kahramankazan’da bulunan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde işlenerek pelet yakıtı ve organik kedi kumuna dönüştürülüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ, çevre dostu geri dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Kent genelinde bulunan kuruyan, budanan, devrilen veya böceklenen ağaçlar ile bu ağaçlara ait dal, çalı ve kuru organik atıklar işlenmek amacıyla toplanıyor. Zarar görmüş kuruyan ağaçların gövdeleri Kahramankazan’da bulunan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde işlenerek pelet yakıtına, dal ve çalı gibi kuru organik atıklar ise kedi kumuna dönüştürülüyor.

AĞAÇ GÖVDELERİ YAKITA DÖNÜŞÜYOR

Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde çevreci olması, yanma süresi ve sağladığı enerji bakımından verimli yakıtlar arasında ön plana çıkan pelet üretimi gerçekleştiriliyor.

Başkent genelinde zarar gören ve kesilmek zorunda kalınan ağaç gövdelerinin tesise getirilmesiyle başlayan dönüşüm süreci, tomrukların öğütülmesiyle devam ediyor. Elde edilen öğütülmüş parçalar, kurutulmasının ardından sıkıştırılarak pelet yakıtı hâline getiriliyor.