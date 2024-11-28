Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin ikinci taksitleri ödemelerinde son günlere yaklaşıldı. Belediyeler söz konusu vergilerin son ödeme günü olan 2 Aralık tarihi için vatandaşlara uyarılarda bulunurken, bir çok belediye son haftaya girilmesi dolayısıyla hafta sonu da mesai yapılacağını duyuruyor.BURSA (İGFA) - Belediyelerin önemli gelir kaynaklarından olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin ikinci taksitleri için son ödeme günü 2 Aralık 2024.

Vatandaşların sorun yaşamaması adına bir çok il genelindeki belediyeler hafta sonu da açık olacak.

ONLİNE VE E-DEVLET'TEN ÖDEME KOLAYLIĞI

Öte yandan yine bir çok belediye teknolojik altyapıları sayesinde vatandaşların belediyeye gelmeden ve mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide işlemlerini yapabilecekleri online ödeme kolaylıklarını da devreye aldı.

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Online ödemeler için belediyelerin resmi internet sitelerinden oluşturulan ödeme sayfalarının yanı sıra e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Hatırlanacağı gibi Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerine ödemeler yıl boyunca iki taksitte ödeniyor. Söz konusu vergilerin ilk taksidi 31 Mayıs'ta ödenmişti.