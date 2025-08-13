Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerek mesleki gerekse kişisel gelişim odaklı eğitimlerle kentte sosyal kalkınmayı güçlendiriyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri’nde düzenlenen ‘Yabancı Dil Kursları’, her geçen gün daha fazla yurttaşın ilgisini çekiyor.MERSİN (İGFA) - Gençlerden yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap eden kurslar sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp, pratik konuşma fırsatları da sunarak dili etkin şekilde kullanma imkânı sağlıyor. Bu kapsamda MERCEK bünyesinde açılan Almanca kursları, haftanın 4 günü (Pazartesi’den Perşembe’ye) sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. 25 kişilik sınıflarda verilen eğitimlerde, her 2 ayda bir sınıflar yenilenerek farklı gruplarla devam ediliyor. Toplam 120 saat süren eğitimlerle kursiyerler hem dil öğreniyor hem de özgüven kazanıyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan yabancı dil kursları, yabancı dil öğrenmek isteyen yurttaşları yüksek maliyetli özel dersler veya kurs merkezlerine para harcamak zorunda da bırakmıyor. Büyükşehir böylece yalnızca eğitime katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerin ve ailelerin bütçelerine de önemli ölçüde destek oluyor.

Maya: “Almanca kursu, en çok talep gören yabancı dil kurslarımızdan bir tanesi”

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursiyerlerin yabancı dil tercih etme nedenlerine değinerek, “Almanca kursu, en çok talep gören yabancı dil kurslarımızdan bir tanesi. Açıldığımızdan bu yana toplamda 25 adet A1 Almanca kursu, 4 adet de A2 Almanca kursu verdik. Kursiyerler burada sadece dil öğrenmekle kalmıyor, sosyal ve kültürel alanda da kendilerine bir beceri katıyorlar” dedi.

Almanca kursunun yanı sıra, kursiyerlerin konuşarak öğrenmelerini hızlandırma adına yine Yenişehir MERCEK’te yer alan ‘Hello Mersin’den de bahseden Maya, “A1 seviyesi kursunda basit düzey eğitim veriliyor. Okuma, yazma, dinleme eğitimleri veriliyor. Kısa zaman içerisinde kursiyerler kendilerini daha ileri atmak istiyorlar. Bu kapsamda ‘Hello Mersin’ yabancı dil kulübümüzde, Almanca konuşma kurslarımız da oluyor. İsteyen kursiyerlerimiz, konuşma kulübünde de kendilerini geliştirebiliyorlar” diye konuştu.

Tohumcuer: “Kurs merkezlerimizde en kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz”

Yenişehir MERCEK ‘Yabancı Diller Kursu’nda Almanca Öğretmeni olarak görev alan Taner Tohumcuer, 25 kişilik sınıflarda 2 ayda bir grup değiştirerek daha fazla öğrenciye ulaştıklarını belirterek, “A1, A2 ve B1 seviyelerinde ücretsiz Almanca kursu veriyoruz. A1 seviyesi günlük konuşma, A2 seviyesi de kişilerin mesleklerini icra etmeleri için yeterli oluyor. B1 ve yukarısı da daha üst seviye bir konuşma dili seviyesi oluyor” dedi. Başvuru yapan kursiyerlerin, çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmak için dil öğrenmek istediğini söyleyen Tohumcuer, “Kurslarımıza müracaat edenler, genelde yurt dışına çıkma planı olan kişiler oluyor. Kursiyerlerimizin yabancı dil öğrenebilmeleri için elimizden geleni yapıyor ve kaliteli bir eğitim vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in Almanca kursu, kursiyerlerden tam not alıyor

Büyükşehir’in yabancı dil kursundan faydalanan kursiyerlerden Hasan Hüseyin Sert, kursun ücretsiz olmasının büyük bir rahatlık olduğuna dikkat çekerek, “Bu hizmetlerin çoğalarak devam etmesini istiyoruz. Çok faydasını gördüm, çünkü Almanca hakkında hiçbir bilgim yoktu. 2 hafta olmasına rağmen, belli bir altyapım oluştu. Temel ifadeleri ve kelimeleri öğrendim. Kurstan çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Esnaf olduğunu ve kendini geliştirmek için yabancı dil öğrenmek istediğini belirten bir diğer kursiyer Bekir Tuncer ise, “Kursa geçen hafta başladım ve faydasını görüyorum. Yeni bir dil öğrenmek için geldim. Esnafım ve gelen yabancı müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına fayda sağlayacağını düşündüm. Gelenleri karşılamayı, sohbet edebilmeyi ve az da olsa kendimi ifade edebilmeyi öğrendim” diye konuştu.