Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarının kapanış ve Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni’nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu dönem 4 bin 800 öğrenciyi sporla buluşturduklarını ve şehirde bulunan 367 amatör spor kulübüne maddi destek ve malzeme yardımı yapıldığını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarının kapanış ve Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım törenine katıldı. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde düzenlenen törene Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, öğrenciler ve davetliler katıldı. Futboldan tenise, voleyboldan yüzmeye kadar 18 farklı branşta çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için açılan Yaz Okulları’nda binlerce öğrenci sporla buluştu.

SPOR OKULLARINA YOĞUN İLGİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Nisan itibariyle 13’ü uluslararası olmak üzere144 organizasyona ev sahipliği yapıldığı bilgisini veren Akın, “45 bin 800 sporcu ve kafileyi Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’imizde misafir ettik. Bu organizasyonlarda spor ve şehir turizmine önemli katkılar sunduk. Şehrimizde faaliyet gösteren 367 amatör spor kulübüne nakdi ve ayni yardımda bulunduk. Kulüplerimizin ulaşım için gelen taleplerinin yüzde 77’sini olumlu bir şekilde karşıladık. 6-14 yaş arası evlatlarımız için yönelik tamamen ücretsiz olarak düzenlenen 2025 Yaz Spor Okullarımızda 6 ilçemizde 18 farklı branşta iki dönem olarak toplamda 4 bin 800 öğrenciye eğitim verdik. Yağlı güreş alanında önemli adımlar atıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Balıkesirliler tribünü oluşturarak hemşehrilerimizin bir arada müsabakaları seyretmesine olanak sağladık. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözü de yerine getirerek Kurtdere Er Meydanı’mızda yeni tribünümüzü açtık” diye konuştu.

TRİBÜN, SPOR SALONU, SPORCU KONAKLAMA BİNASI…

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde amatör takımların kullanımına sunulan ve ücretsiz şekilde spor malzemelerini yıkatabildiği Çamaşır Yıkama Merkezini hizmete açtıklarının bilgisini veren Akın, “Balıkesirsporumuzun antrenmanlarını gerçekleştirdiği doğal çim sahamıza, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ve Balıkesir’e üstün hizmetlerde bulunmuş olan merhum hocamız Can Cangök’ün ismini verdik. Tesislerimizde bulunan 4 adet suni çim sahaya, 35 tonun üzerinde granül sererek ve derin fırçalama yaparak genel bakımlarını tamamladık. Bu sayede hem uzamasını sağlıyoruz hem de sporcularımızın sakatlanma riskini azaltıyoruz. Sahalarımızda meydana gelen güvenlik açıklarını tek tek kontrol ettik ve bu güvenlik açıklarını tamamladık. Tribünlerimizde görüş engeli oluşturan duvarı kaldırarak yerine korkuluk imalatına başladık. Sezon başlamadan halkımızın hizmetine sunucağız. 60 yatak kapasitesi olacak olan sporcu konaklama binamızda sona yaklaştık. Çevre düzenlemesinden sonra sezonla birlikte hayata geçirilecek. Tesisimizin doğu cephesinde bulunan depolardan dördünün spor salonuna çevrilmesi için ihale ve yer teslimini tamamladık. Çok yakında yapımına başlayacağız. Buradaki salonların aktif hale gelmesiyle basketbol, voleybol, jimnastik, güreş, boks, yakın dövüş sporları gibi birçok branşta sporcularımız antrenmanlarını güzel ortamlarda yapabilecek” şeklinde konuştu.

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de spor ve sporculara her zaman destek vereceklerini belirten Akın, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” diyen Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Onun izinden giden evlatlarıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesir’imizi, sportif faaliyetlerde zirveye taşıyacağız” dedi.

MENGÜÇ’TEN AKIN’A TEŞEKKÜR

Amatör spora desteklerinden dolayı Başkan Akın’a teşekkürlerini ileten Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, “Bize en büyük desteği Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Sıkıntılarımızı ve ihtiyaçlarımızı Büyükşehir Belediyemize ilettiğimizde bizlere gereken katkılar sunuluyor. Nakdi ve ayni yardımlarından dolayı başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.