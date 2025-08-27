Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarında önemli değişiklikler yaptı. Katılım esasına dayalı faaliyetler için yeni kurallar getirilirken, şirketlerin ortaklıkları kredi ve finansal kuruluşlarla sınırlandırıldı.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, sektörde katılım esasına dayalı faaliyetleri ve ortaklık yapılarını yeniden şekillendirdi.

Katılım Esasına Dayalı Faaliyetlere Yeni KurallarYönetmelik, şirketlerin katılım esasına uygun kaynaklarla sınırlı olarak faaliyet gösterebileceğini ve bu faaliyetlere ilişkin muhasebe kayıtlarının denetime hazır tutulması gerektiğini belirtiyor.

Münhasıran katılım esasına dayalı faaliyet gösteren şirketlerin ticaret unvanlarında “katılım” ibaresi kullanması ve ana sözleşmelerinde bu durumu açıkça belirtmesi zorunlu hale geldi. Katılım esasına ilişkin usul ve esaslar ise BDDK tarafından belirlenecek.

ORTAKLIKLAR KREDİ VE FİNANSAL KURULUŞLARLA SINIRLANDIRILDI

Yönetmelik, şirketlerin yurt içinde ve dışında sadece kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğinde ortaklık kurabileceğini ya da bu tür ortaklıklara katılabileceğini hükme bağlıyor. Bu ortaklıklar, BDDK’nın iznine tabi olacak ve kurumsal yönetim ile koruyucu hükümlere uyulması gerekecek. Alım satım amaçlı hisse senedi yatırımları, alacak tahsili amaçlı pay edinimleri ve sermaye artırımlarına katılım ise izne tabi olmayacak. Şirketler, kendilerinde pay sahibi olan ortaklıklarda doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak, bu tür hisse senetlerini rehin kabul edemeyecek veya avans veremeyecek.

ŞUBE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SÜREÇLERİ DÜZENLENDİ

Yurt içi şube açılışlarında, izin tarihinden itibaren üç ay içinde ticaret siciline tescil ve ilan zorunluluğu getirildi. Tescilin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası ile finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğüne dair belgenin BDDK’ya gönderilmesi gerekiyor. Şube kapanışlarında ise kapanışa ilişkin ticaret siciline tescil tarihini müteakip bildirim yapılacak.

Hisseleri borsada işlem gören şirketler için, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri kıyasen uygulanacak. Bu, pay sahipliği ve işlemlerin şeffaflığını artırmayı amaçlıyor.

Söz konusu yönetmelik, mevcut ortaklıkları yeni kurallara aykırı olan şirketlere, aykırılıkları gidermeleri için bir yıllık süre tanıyor. BDDK, bu süreyi iki katına kadar uzatabilecek.