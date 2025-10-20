Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası dünya klasik müzik sahnesinin iki önemli ismini Bursa'ya getiriyor: Ünlü gitar virtüözü Xuefei Yang ve günümüzün en parlak şeflerinden Nil Venditti.BURSA (İGFA) - 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleşecek olan bu konserde, orkestra iki dev eseri sanatseverlerle buluşturacak:

J. Rodrigo: Gitar Konçertosu “Aranjuez”

D. Şostakoviç: Senfoni No:5

Xuefei Yang ve Rodrigo

Çin’in Kültür Devrimi sonrası müzik okuluna giren ilk gitarist olarak bir ilke imza atan ve uluslararası alanda tanınan ilk Çinli gitarist olan Xuefei Yang, konserde Rodrigo’nun dünyanın en bilinen konçertolarından *“Aranjuez”*i ile solist olarak yer alacak.

On yaşında ilk kez sahneye çıkan ve henüz 14 yaşındayken Madrid’deki ilk konserine bizzat besteci Joaquín Rodrigo’nun katıldığı Yang, eleştirmenler tarafından sanatsal derinliği ve karizmasıyla övgü topluyor.

Sanatçı, kariyeri boyunca 50'den fazla ülkede sahne almış ve aralarında Sir James Galway, Ian Bostridge gibi isimlerin bulunduğu pek çok önemli sanatçıyla işbirliği yapmıştır. BBC Music Magazine tarafından “geçen yüzyılın en iyi altı gitaristinden biri” olarak gösterilen Yang’ın performansı merakla bekleniyor.

YÜKSELEN YILDIZ ŞEF: NİL VENDİTTİ

Orkestrayı yönetecek olan İtalyan-Türk şef Nil Venditti, Scherzo dergisi tarafından “manyetizm ve karizmaya sahip, büyük bir otorite” olarak tanımlanmaktadır.

Royal Northern Sinfonia’nın Baş Misafir Şefi (Principal Guest Conductor) ve 2024 yılından itibaren İstanbul Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nın Daimi Şefi olarak görev yapan Venditti, kariyerinde hızla ilerlemektedir.

2025/26 sezonunda BBC Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra ve Philharmonia Orchestra gibi önemli orkestralarla konser yapan Venditti, Sanatçının geniş repertuvarı, Türk ve İtalyan bestecilere olan özel yakınlığıyla öne çıkmaktadır.

KONSERİN ZİRVESİ: ŞOSTAKOVİÇ’İN BEŞİNCİ SENFONİSİ

Gitar konçertosunun lirik ve İspanyol esintili atmosferinin ardından, konserin ikinci yarısında Dimitriy Şostakoviç’in başyapıtlarından kabul edilen Senfoni No:5 seslendirilecek. Dramatik gücü ve duygusal derinliğiyle müzik tarihinde özel bir yere sahip olan bu eser, konserin sanatsal çeşitliliğini tamamlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Nil Venditti yönetiminde ve Xuefei Yang’ın solistliğinde gerçekleşecek bu konsere tüm sanatseverleri davet ediyor.