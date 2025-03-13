TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde kabul edildi. Doğum yardımı düzenlemelerini de içeren kanun teklifinde muhalefet, tasarının yetersiz olduğunu belirtirken "torba kanun" yönteminin eleştirdi.ANKARA (İGFA) - Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde kabul edildi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, düzenlemeyle kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığını anlattı.

Altınsoy, teklifle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetiştirilen olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yönelik giderler için düzenlemeler yapıldığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise meslek ruhsatnamesini bir başkasına kiraya verdikleri veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve ünvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilmesinin hüküm altına alındığını kaydetti.

Düzenlemede yabancı plakalı taşıtlara yönelik geçiş ücretlerinin tahsilinin yer aldığını belirten Altınsoy, "Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi en fazla 1 yıl ile sınırlandırılmakta ve 3 ayda bir gözden geçirilerek değerlendirilmesi sağlanmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanıyken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, ödenmekte olan yaşlılık aylığının, TBMM başkanı yaşlılık aylığının yüzde 5 artırımlı tutarı esas alınmak üzere yeniden düzenleneceğini ifade eden Altınsoy, "Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 3 biner lira tutarında ödenen bayram ikramiyesinin 4 biner liraya yükseltilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

CHP'li TÜRELİ'DEN 'TORBA KANUN' ELEŞTİRİSİ

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "torba kanun" uygulamasını eleştirdi. Teklifin daha önce 3 tali komisyona gönderildiğini belirten Türeli, "Plan ve Bütçe Komisyonu dışında hiçbiri görüşmemiş. Tali komisyonların görüşmesi için buna bir zaman verilmesi lazım. Bu Meclis sistematiğinin değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Her bayramda ikramiyenin gündeme geldiğini belirten Türeli, "Bir sisteme oturtulur bayram ikramiyesi. Madem ücret rejiminin artık bir parçası oldu bu, ona göre denir ki; 'Enflasyon kadar artacak, asgari ücret kadar artışı olacak.'" görüşünü dile getirdi. Bayram ikramiyesindeki artışın yetersiz olduğunu söyleyen Türeli, "Çok düşük, cüzi bir rakam. Asgari ücret hesabı yapılmış olsa 2018'de ilk çıktığından beri 13 bin 788 lira olması; en düşük emekli aylığı üzerinden gitsek 14 bin 469 lira olması lazım." dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "nüfusun çok küçük bir kesiminin büyük bir zenginleşme yaşarken, nüfusun çok büyük bir kesiminin büyük bir yoksullaşma yaşadığını" söyleyerek, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu, TÜRK-İŞ tarafından açıklanan şubat ayı açlık sınırının ise 23 bin 324 lira olduğunu anımsatarak, bu vahim tablonun içindeki bayram ikramiyesinin konuşulmasını eleştirdi.

"EMEKLİYE VERECEĞİMİZ HER ŞEY TABANDA BİR RAHATLAMAYA SEBEP OLACAK"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, parlamentonun, toplumun beklentilerine cevap vermediğini savunarak, Meclis'e sundukları "refah paketinin" detayları hakkında bilgi verdi ve pakete destek istedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifi üzerinde çalışmak için kendilerine çok kısa süre tanındığını öne sürerek, emeklinin, alacağı parayı biriktirmeyeceğini, yastık altı yapmayacağını veya mevduata yatırmayacağını; torununa harçlık olarak vereceğini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "torba kanun" sistemine yönelik eleştirilere ilişkin "Bu konuda bizim çözüm önerimiz; İçtüzük değişikliği. Kaliteli bir yasama, kaliteli bir denetim için İçtüzük'te gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor." dedi. Teklifle emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltileceğini hatırlatan Kalaycı, "Uygulanan program vatandaşımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak üzere kurulu. Hiç kimse merak etmesin, Cumhur İttifakı verdiği tüm sözleri yerine getirir. Daha önce getirdiği gibi." değerlendirmesinde bulundu.