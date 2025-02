Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya tarafından alandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrasında törene katılanlarca Saygı Duruşu’nda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Saray Bahçesi’ndeki törenin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kutlamalar için hazırlanan alana geçildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, her milletin, her şehrin hafızası olduğunu belirterek, Bayburt hafızasının iyilikler, güzellikler ve kahramanlıklar dolu olduğunu ifade etti. Memiş, “Bu şehrin evlatları bu vatan için her zaman yapılması gerekeni yerine getirmiştir” dedi.

21 Şubat 1918’e gelinen süreçte yaşananlara değinen Mete Memiş, sadık teba diye adlandırılan Ermenilerin, Rus Birliklerinin Bayburt’u terk etmesinden sonra katliamlara başladıklarını hatırlattı. Memiş, “Kıyısında sevda şiirleri okunan Çoruh’un renginin kana bulandığına, Çoruh’un kan ve gözyaşı akıttığını şehrin tamamı şahit olmuştur” diye konuştu.

“Mehmet Akif İstiklal Marşı’nda ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ demişti. Mustafa Kemal Samsun’dan ‘Bağımsızlık bu milletin karakterdir’ demişti. Evet bağımsızlık büyük Türk Milletinin karakteriydi. Asla bu millet esir edilemezdi, ‘boynumuz çekilmeye’ gelmezdi. Bunu başaramadılar. Bu millet o gün esaretten kurtulmak adına kendi yerel milisleriyle, ordusuyla bu Ermeni hainlerine, zalim Ermeniler’e gereken dersi verdi. Bayburt tarihte bir kez daha bu milletin esir edilemeyeceğini ispat etti. Bu vesileyle bu toprakların bize vatan eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, onları rahmetle minnetle şükranla anıyor, Kurtuluş gününüzü tebrik ediyorum.”

Başkan Memiş’in konuşmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerinin telgrafları okundu.

Daha sonra Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen ve oldukça heyecanlı anlara sahne olan gösterilerle devam etti.

Kurtuluş gününü canlandıran oyuncuların etkili performansları izleyenleri savaş günlerine götürdü. Canlandırma sonrası Türk milisleri ve Türk ordusunun şehre girmesiyle camilerden salalar yükseldi.

İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Günün Kahramanı şehrin anahtarını Belediye Başkanı Mete Memiş’e takdim etti. Başkan Memiş ise günün kahramanına altın kemer taktı.

Tören geçişinin ardından kutlamalar sona erdi.