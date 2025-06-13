Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanan 608 gencin kamu kurumlarına yerleştirildiği kura töreninde, “Bugüne kadar 64 bin 238 gencimizi kamuda istihdam edeceğiz,” dedi.ANKARA (İGFA) -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda düzenlenen “Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde, 608 genç kamu görevlerine atandı. Tören, devlet korumasında yetişip çevre mühendisi olan Mutluhan Karaca’nın deneyimlerini paylaşmasıyla başladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada, devlet korumasındaki gençlerin kamu görevlerine atanmasının gurur verici olduğunu belirtti.

“Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyonun ortak evladıdır. Onların sevgiyle büyümesi ve hayallerine ulaşması için çalışıyoruz” diyen Bakan Göktaş, 15 bin 312 çocuğa yuva sıcaklığında yaşam alanı sunduklarını, kültür, sanat ve sporla çok yönlü gelişimlerini desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, 2 bin 716 çocuğun lisanslı sporcu olduğunu, 2 bin 869’unun kültür-sanat etkinliklerine katıldığını ve 639’unun müzik alanında yeteneklerini sergilediğini belirtti.

Eğitimlerini tamamlayan gençler için “Yaşam Becerileri” ve “Çalışma Hayatı ve Hukuk” eğitimleri düzenlediklerini, İŞKUR iş birliğiyle 8 bin 526 gence iş danışmanlığı, 10 bin 153 gence ise meslek edindirme kursları sağladıklarını aktardı.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI SİZLER OMUZLAYACAKSINIZ”

Bugünkü yerleştirmeyle 64 bin 238 gencimizi kamuda istihdam edileceğini ifade eden Bakan Göktaş, özel sektörde de gençlerin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarını sağladıklarını söyledi. Gençlere seslenen Göktaş, “Sizler, Cumhurbaşkanımızın ‘ülkemizin teminatı’ dediği gençlersiniz. Türkiye Yüzyılı’nı omuzlayacak en değerli güçsünüz. Dürüstlükle, çalışkanlıkla örnek olacağınızı biliyoruz" dedi.

Bu arada yerleştirme sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.