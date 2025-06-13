Manisa Belediyesi, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit ve Haber Müdürü Zekeriya Say’ın sosyal medya ile internet sitesindeki paylaşımları nedeniyle hukuki süreç başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ve gazetenin sosyal medya hesapları ile www.yeniakit.com.tr adresinde yayımlanan içeriklere yönelik suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Kişinin hatırasına hakaret” suçlarını oluşturduğu belirtilerek, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması talebiyle suç duyurusu yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Merhum Başkanımızın anısına ve kamu vicdanına yönelik sorumluluğumuz gereği başlatılan bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadeleri yer aldı.