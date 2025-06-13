Ankara'da Etimesgut Belediyesi, ilçede görülen böceklerin kene değil, “Cinara” adlı çam biti (yaprak biti) olduğunu duyurarak vatandaşları bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediyesi, son dönemde ilçede sıkça görülen böceklerle ilgili vatandaşların endişelerini gidermek için bir açıklama yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu böceklerin kene olmadığı, “Cinara” olarak bilinen çam bitleri (yaprak bitleri) olduğu vurgulandı.

Açıklamada, böceklerin insan sağlığı için risk oluşturmadığı belirtilirken, “Vatandaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. Görülen böcekler, çam ağaçlarında yaşayan zararsız yaprak bitleri. Ekiplerimiz, gerekli incelemeleri yaptı ve durumu kontrol altında tutuyor” ifadeleri yer aldı.

Belediye, halkın sağlığını korumak için sahadaki ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.