25.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, resmi açılış öncesinde düzenlenen özel bir resepsiyonla başladıİSTANBUL (İGFA) - T.C. Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Türkiye’den gelen sanatçıları, festival ekibini ve Türk-Alman sinema çevrelerini bir araya getirdi.

13 Haziran akşamı Başkonsolosluk konutunda düzenlenen resepsiyona; Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk sinemasına emek vermiş usta isimler Şerif Sezer, Erden Alkan, Güven Kıraç, Biket İlhan, Pelin Öztekin, Salih Bademci ve Gökhan Mumcu’nun yanı sıra Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, Festival Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Festival Frankfurt ekibi katıldı.

Başkonsolos Nagihan İlknur Akdevelioğlu, gecede yaptığı konuşmada festivalin önemine vurgu yaparak, “Sanat, toplumlar arasında köprüler kurar. Frankfurt Türk Film Festivali, 25 yıldır bu köprüyü daha da sağlamlaştırıyor. Sinema aracılığıyla iki ülke arasında kurulan bu değerli bağı desteklemekten büyük memnuniyet duyuyor; tüm konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum,” ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ise, “Bu yıl çeyrek asrı geride bırakırken, Türk sinemasına emek veren değerli sanatçılarımızı Frankfurt’ta ağırlamak bizim için büyük bir onur. Festivalin ilk heyecanını böyle özel bir ortamda paylaşmak bizleri daha da güçlendiriyor. Sayın Başkonsolosumuza verdikleri kıymetli destek için teşekkür ediyorum,” dedi.

Konuklar, resepsiyon boyunca Türk ve Alman sinemasına dair fikir alışverişinde bulunma ve festivalin bu yılki içeriğine dair heyecanlarını paylaşma fırsatı buldu.

Festival, 13-18 Haziran tarihleri arasında Frankfurt ve çevresinde gerçekleştirilecek film gösterimleri, atölyeler, etkinlikler ve ödül törenleriyle devam edecek.