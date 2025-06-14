Gençosman Stadyumu'nun yanında, Bayburt Öğretmenevi önünde gerçekleşen miting yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"Bayburt Bu Milletin Kalesidir"

Özel, konuşmasına "Anadolu’da Türkleri bağrına basan Dede Korkut diyarına, Bey Böyrek’in yurduna selam olsun. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Tarihi İpek Yolu'nun önemli durağı ve Evliya Çelebi'nin 'zengin yurt' dediği Bayburt'a selam olsun. Rus işgaline direnen Kop Savunması'nda vatan için mücadele edenlere ve zulme teslim olmayanlara selam olsun" ifadeleriyle başladı.

Bayburt'a gelmeden önce "Gitme Bayburt’a" dendiğini ancak bu eski siyasetin bittiğini vurgulayan Özel, Bayburt'un kendilerini bağrına basacağına inandığını belirtti. "Siyasi partilerin kale siyaseti bitmiştir. Bayburt ne AK Parti’nin, ne Tayyip beyin, Bayburt bu milletin kalesidir" ifadelerini kullandı. Bayburt'un iktidara gösterdiği dostluğa karşılık bulamadığını dile getiren Özel, ilk seçimlerden sonra Bayburt'a yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geleceklerini söyledi.

Gençlerden "Ferdi Zeyrek Gibi Biri Olsun" Talebi

Miting öncesi üç gençle karşılaştığını ve "Bayburt’a iyi bir aday göster hepimiz oy vereceğiz. Bıktık, dön dolaş aynı isimlerden. Ferdi Zeyrek gibi biri olsun" dediklerini aktaran Özel, geçen hafta yaşadığı korku ve yasın ardından annesinin yanından Bayburt'a geldiğini belirtti. Türkiye'den gönderilen hatimler ve dualar için tüm siyasi partilere ve Ferdi Zeyrek için dua eden herkese teşekkür etti.

Bayburtspor ve nüfusun azalması

14 yıl sonra Bayburt'a gelmelerinde kendi kusurları olduğunu ifade eden Özel, bundan sonra bir gözlerinin, bir kulaklarının, bir ayaklarının Bayburt'ta olacağının sözünü verdi. Bayburtspor ve Gümüşhanespor gibi takımların eskiden güçlü olduğunu ancak Bayburtspor'un amatöre düştüğünü hatırlattı. Manisa'nın yanı sıra Bayburtspor'u da destekleyeceklerini ve uğradıkları haksızlıklara karşı yanlarında olduklarını dile getirdi.

Bayburt'un nüfusunun 25 yılda 97 binden 83 bine düştüğüne dikkat çeken Özel, Türkiye büyürken Bayburt'un küçüldüğünü vurguladı. Yatırım yapmak isteyenlerin bin bir zorlukla karşılaştığını ve seçilenlerin seçimden sonra Bayburt'a sırtını döndüğünü belirtti. Tarım alanlarının yüzde 20 azaldığını ve çiftçinin ortalama yaşının 58'e düştüğünü kaydeden Özel, genç çiftçilerin dörtte üçünün seneye şehre gitmeyi düşündüğünü aktardı. Doğru yatırımlar yapılmadığında gençlerin karşısında ya tarlanın ya da gurbetin kaldığını söyleyen Özel, Bayburt'a yatırım getirme, fabrikalar kurma ve gençleri burada tutma sözü verdi. Kop Tüneli'nin 13 yıldır bitmediğini ve havaalanının 6 yıldır beklediğini hatırlatan Özel, Bayburt'un tüm sorunlarının bu hafta meclis gündeminde olacağını söyledi.

Ekonomi ve Emekliler Konusu

Konuşmasında ekonomiye de değinen Özel, 23 yıldır AK Parti'nin seçimleri kazandığını, 31 Mart'ta ise CHP'nin ikinci parti olduğunu ve 47 yıl sonra birinci parti konumuna geldiğini belirtti. Anketlerde şu an CHP'nin 7 puan önde olduğunu ancak iktidarın buna saygı duymadığını ve siyasi operasyonlar yapıldığını iddia etti. Ekonomiye çok zarar veren bir meşruiyet krizi ile karşı karşıya olunduğunu, yasama, yürütme ve yargının tahakküm altına alındığını savundu.

Asgari ücretin AK Parti döneminde üç çeyrek altına düştüğünü, beğenmedikleri Ecevit döneminde ise en düşük emekli maaşının 8 çeyrek altın aldığını, şimdi ise 2 çeyrek altın aldığını söyleyen Özel, bu durumu emekli ve asgari ücretlilerin hak etmediğini vurguladı. Temmuz ayında ara zam haklarını söke söke alacaklarını, aksi takdirde bunu meydanlarda haykıracaklarını dile getirdi. Kamu işçilerinin de mağdur olduğunu belirten Özel, haklarını savunacaklarının ve arkalarında duracaklarının sözünü verdi.

Chp Genel Baskani Ozgur Ozel Bayburt Mitinginde Konustu5"Erdoğan, savcına mı güveniyorsun, ben de arkadaşlarıma güveniyorum"

Cumhurbaşkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkındaki konuşmalarına değinen Özel, İmamoğlu'nun 87 gündür tutuklu olduğunu hatırlattı. Her gün iftira atıldığını ve iddiaların doğru çıkmadığında yeni iftiralara başvurulduğunu söyledi. "İtirafçılık adı altında insanları iftiraya zorluyorlar. Cevabını veremeyeceğimiz bir tek soru soramadılar" diyen Özel, Bayburtluların gözünün içine bakarak söylenenlerin tamamının iftira olduğunu belirtti. Anketlere göre Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananların oranının yüzde 25 olduğunu, geri kalanların inanmadığını ifade etti. Erdoğan'a seslenerek "Sen savcına mı güveniyorsun, ben de arkadaşlarıma güveniyorum. İddianameyi hazırlayın, mahkemeyi TRT’den yayınlayın" çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını vurgulayan Özel, "İyi ki varsın Bayburt. İyi ki bu kadar mertsin. Bayburt kardeşliğimizin kalesidir. Milletimizin kalesidir” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Özel, konuşmasının sonunda CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel'e, İzmir Bornova Belediye Başkanı Bayburtlu Ömer Ekşi'ye ve 31 Mart seçimlerinin mimarı olarak takdim ettiği Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'e teşekkür etti.

Chp Genel Baskani Ozgur Ozel Bayburt Mitinginde Konustu2Mansur Yavaş'tan Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce Bayburtlulara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, CHP'li belediyelerin başarılı olduğunu ve iktidarın bu başarıdan korktuğu için siyasi operasyonlara başladığını belirtti. Belediye başkanlarının tutuklanmalarının siyasi olduğunu ve bu yapılanları şikayet etmek için geldiklerini söyledi. Yavaş, kendisine de çok kez iftira atıldığını ifade ederek Ankara'da yaptığı hizmetlere kısaca değindi.

Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel ise, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği "Bayburt Mektubu"nu okudu.