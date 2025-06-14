ABB’nin Beytepe Mahallesi’ndeki atıl halde bulunan alanı yeniden düzenleyerek hizmete açtığı SanAtölye’de; üç ana branşta ücretsiz sanat eğitimleri veriliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sanatı ve sanatçıyı destekleme projelerinden biri olan SanAtölye, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle hizmetlerine devam ediyor.

Sanatı, halkla buluşturan “Sanat Büyükşehir’de SanAtölye’de yapılır” mottosuyla Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi’nde hizmet veren SanAtölye’de; karakalemden pastel boyaya, akrilik ve yağlı boya tekniklerinden rölyefe kadar birçok sanat dalında eğitimler veriliyor. Ayrıca ebru, seramik ve çiçek yapımı gibi çeşitli atölye çalışmalarıyla sanatseverlerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ortamlar oluşturuluyor.

ÜCRETSİZ ÜYE OLUNABİLİYOR

200’den fazla kayıtlı üyesiyle faaliyetlerini sürdüren SanAtölye’ye kayıt bilgi formu doldurularak ücretsiz bir şekilde üye olunabiliyor.

SanAtölye’de eğitimlere katılan kursiyerler ise memnuniyetlerini şu şekilde dile getirdi

Gülşen İşbilir (Diksiyon Kursiyeri): “Ortam çok güzel, çok keyifli. Öğretmenimiz çok keyifli. Çok mutluyuz, aile gibi bir ortamımız var. Büyükşehir Belediyesinin bize kattığı bu fırsat ve bu imkânlardan dolayı çok minnettarız kendilerine. Kursların, kadınlar için, özellikle ev kadınları ve emekliler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz.”

Arzu Kılıçarslan (Rölyef Kursiyeri): “Ben rölyef kursundayım. Çok güzel üç boyutlu resimler yapıyoruz. 5 yıldır bu işi yapıyorum zaten. Belediyenin açtığı bu kurstan da gerçekten çok memnunuz. Hem aile ortamı var, hem dost, arkadaş. Her şey çok güzel. Hocalarımızdan çok memnunuz. Bu imkânları bize sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz.”

Figen Güneş Doğan (Resim Kursiyeri): “Resim dersine katılıyorum. Pastel ve kuru boya çalışmalarla başladık. Sonra akrilik çalışmalar yaptık. Çok faydalı oldu. Benim resim geçmişim çok fazla yoktu. Bir kurs almıştım önceden ama Belediyenin hiç böyle güzel bir kursu olduğunu bilmiyordum. Böyle değerli hocaları burada bulabileceğimizi de bilmiyorduk. Çok güzel. Bina da çok güzel, yüksek tavan, yepyeni, camekânlı. İnsanın buraya gelesi geliyor. Böyle bir imkânı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz.”