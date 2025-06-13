Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 14 Haziran'daki miting öncesi Bayburt'taki basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasilerin tutuklanmasının ardından aldığı kararla her Cumartesi Anadolu kentlerinde halk buluşmaları düzenlediğini belirten Zeybek, Karadeniz'deki ilk mitingin Bayburt'ta gerçekleşeceğini duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel'in de 14 Haziran Cumartesi günü Erzincan'a inerek karayoluyla Bayburt'a ulaşacağı ve Saray Bahçesi'nde Bayburtlulara hitap edeceği ifade edildi.

Bayburt'un Tanıtım Sorunu ve Havalimanı Eleştirileri

Zeybek, konuşmasında Bayburt'un Türkiye genelinde yeterince tanıtılamadığını dile getirerek, bu durumun özellikle havalimanı olmayan ve genel ulaşım aksının dışında kalan şehirlerin ortak sorunu olduğunu vurguladı. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na yönelik eleştirileri de değerlendiren Zeybek, iktidarın bu durumu Türkiye'ye anlatamadığını ve yatırımın bir türlü bitirilemediğini belirtti. Havalimanının pistinin tamamlandığını ancak üst yapısının kaldığını söyleyen Zeybek, bunun yap-işlet-devret modeliyle değil, devlet tarafından işletileceğinin bilinmediğini ifade etti. Zeybek, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın sadece bölge halkına değil, Türkiye ve dünyanın her yerindeki Bayburt, Gümüşhane, Kelkit, Suşehri, Alucra, Şebinkarahisar gibi çevre yerleşim birimlerine hizmet vereceğini ve bölgenin alternatif bir havalimanı olacağını dile getirdi. Bayburt'ta 80 bin kişi yaşarken, İstanbul'da 260 bin Bayburtlu bulunduğunu hatırlatan Zeybek, ziyaret sırasında gazetecilere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını da ekledi.

"Bayburt İktidardan Hak Ettiği Değeri Görmüyor"

CHP'nin Türkiye'de en az oy aldığı şehirlerden biri olmasına rağmen Bayburt'a çok değer verdiğini belirten Zeybek, son zamanlarda partiye üye sayısında artış sağlandığını ancak 1980 öncesi durumu yakalamak için çalıştıklarını ifade etti. Zeybek, "Bayburt'un iktidardan gördüğü değere bakmak lazım. Bu denli iktidara destek veren bir şehrin çocuklarını ben yardımcı eleman olarak her yerde görüyorum. Güvenlik görevlisi, cezaevlerinde gardiyan olmak kaydıyla devlet memuru olarak görmekten öteye geçemiyoruz. Bir iktidarın kendisini bu denli destek veren bir şehre verebileceği bunun ötesinde işler olması lazım. Bu konuda da eleştirilerimiz olacak" dedi.

Kırsal Yaşamda Alarm Zilleri ve Ekonomi Politikaları

Zeybek'in açıklamalarında son 20 yılda Türkiye'de kırsalda yaşayan insan sayısının yüzde 15'lerden yüzde 5.6'lara düştüğü belirtildi. Köylerde yaşayan insanların yaş ortalamasının 55'e yükseldiğini ve bazı köylerde bu oranın 65'i bulduğunu ifade eden Zeybek, "Alarm zilleri çalıyor. Bayburt'un 160 köyünün 100'ünde koyun yok" dedi. Sığır sürüsü bulunmayan onlarca köy olduğunu da ekleyen Zeybek, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve hibe desteklerinin doğrudan verilmemesinin bu duruma yol açtığını söyledi. Zeybek, oy birliği ile geçen yasanın gereğinin yapılmadığını ve çiftçiye hibe verilmediğini vurguladı.

Türkiye'de 2024 yılında 5 milyon civarındaki çiftçiye 80 milyar lira hibe veren iktidarın, 350 bin döviz mevduatı sahibine iki yıl içinde 1.6 trilyon lira hazineden bankalara, bankalardan mevduat sahiplerine para aktardığını dile getiren Zeybek, "Bu yanlış politikanın ceremesini nasıl çektik biz. Bunları da gündeme getireceğiz. Ekonomik kriz var. Siyasal olaylar da bu ekonomik krizi en üst seviyeye taşıyor" ifadelerini kullandı.