Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede duyulan ihtiyaç başlıklarından biri olan tekstil ürünleri, gerek üretim yoluyla gerek Bayburtlu hayırseverlerin desteğiyle temin edilerek ihtiyaç bölgelerine ve Bayburt’a yerleştirilen depremzedelere ulaştırılıyor.

Bayburt Valiliğinin başlattığı afet yardım kampanyası ile tüm imkânlarını seferber eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ile Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde depremzedeler için kışlık giysiler üretiyor. Üretilen ürünler daha sonra deprem bölgesine sevk ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, deprem bölgesi için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Atölye çalışmaları hakkında “Afet seferberliğine ortak olan Halk Eğitimi Merkezimiz, giyim atölyelerinde uyku tulumu üretimine ağırlık verirken Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de eşofman takımı ve tunik üretiyor. Atölyelerde dikilen ürünleri hem deprem bölgesindeki vatandaşlara hem de ilimizde ağırlanan depremzedelere ulaştırıyoruz. Daha önce üretilen atkı, bere, eldiven, patik, penye, battaniye gibi kışlık ürünleri Gaziantep Nurdağı’na göndermiştik. Ürünler birikince yine farklı illere göndereceğiz.” ifadelerine yer verdi.