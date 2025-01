İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde kendi adını taşıyan Etnografya Müzesi ile uluslararası ödüllere layık görülen iş insanı Kenan Yavuz ve LinkedIn yöneticisi oğlu Furkan Yavuz’u makamında ağırladı. Görüşmede, müzecilik alanındaki deneyimlerin Bornova’ya taşınması gündeme geldi.İZMİR (İGFA) - Müzecilik alanındaki tecrübelerini Bornova Belediyesi ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten iş insanı Kenan Yavuz, Bayburt ve Bornova arasındaki iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Yavuz, Başkan Ömer Eşki’yi, müzesinin uluslararası ödüllerinin kutlanacağı ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile Serhan Bali, Evrim Demirel ve Sevil Ulucan gibi sanatçıların sahne alacağı 1 Şubat 2025’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Başkan Eşki’nin projelerinden övgüyle bahseden Yavuz, “Bayburtlular’ın iftihar ettiği genç bir politikacı ve vizyoner bir belediye başkanı olarak Bornova’ya değer katıyor. Kendisiyle tanışmaktan ve projelerine tanık olmaktan büyük mutluluk duyduk. Başarılarının artarak devamını diliyoruz” dedi.Başkan Eşki: “Bornova, tematik müzelerle daha da zenginleşecek” diye konuştu.

Ailesinin kökeni Bayburt’a dayanan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geçen yaz ziyaret ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin Anadolu’nun kültür rotaları arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Kenan ağabeyin müzecilikteki tecrübelerinden faydalanmak bizim için büyük bir şans. Bornova’da tematik müzeler kurmayı hedefliyoruz. Kendisine, İzmir’e Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımlarını kazandırdığı gibi, kültürel alandaki katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Hatırlanacağı gibi, 2021 yılında Avrupa Müzecilik Forumu tarafından düzenlenen EMYA (European Museum of the Year Award) Silletto Büyük Ödülü’ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, sonraki yıllarda Avrupa Birliği Kültür Mirası / Europa Nostra, Big See Turizm Tasarım Ödülü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne de değer bulundu.