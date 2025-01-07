Bayburt Tüketiciler Birliği Başkanı Hayrettin Dilek, 2024 yılında Bayburt’ta en çok şikayet edilen ürün ve sektörleri açıkladı. 2024 yılında yapılan çalışmaları anlattı. Dilek, 2025 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Başkan Dilek: Bayburt Tüketici Hakem Heyetine 2024 yılında toplam 513 başvuru yapıldığını, 498 adet uyuşmazlığın karara bağlandığını ve bunların yüzde 63’nün tüketicinin lehine, yüzde 37'sinin ise tüketicinin aleyhine sonuçlandığını, 357 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024’te de en çok şikayet perakende ticaret sektörüne geldi. En çok şikayet Temmuz ayında gelirken, aleyhte sonuçlanan başvuruların çoğunlukla evrak eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Yapılan başvuruların toplam parasal değerinin ise yaklaşık 3 milyon 898 bin 910 lira olduğunu belirtti.

2024 yılında yapılan başvuruların mal ve hizmet bazında dağılımında en çok Dayanıklı Tüketim Malları; Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası, Televizyon, Kombi ve Elektrik Süpürgesine yönelik şikayette bulunulduğunu, bu şikayetler konusunu Ayakkabı, Kıyafet, Mobilya, Cep Telefonu, Bilgisayar İnternet Abonelikleri ile Kargo ve Yolcu Taşımacılığı başvuruları izlediğini aktaran Dilek, Sektörel bazda ise sırasıyla; yüzde 69,6 ile en çok Perakende Ticaret Sektörüne (357), yüzde 12,48 ile Abonelik Hizmetleri Sektörüne (64), yüzde 6,2 ile Finansal Hizmetler Sektörüne (32), yüzde 5,8 ile Ulaşım, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sektörüne (30), yüzde 1,2 ile Turizm Hizmetleri Sektörü (06) ve yüzde 4,7 ile Diğer Hizmetlere (24) yönelik başvurular olduğunun bilgisini verdi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde uygulanan idari para cezaları, yılbaşından itibaren yüzde 43,93 oranında artırılmış olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerlenme oranında uygulanacaktır. Yeniden değerlendirme oranları kapsamında; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 2024 yılında 100 bin TL ile 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 930 TL üst sınırı ise 1 milyon 439 bin 300 TL olarak belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2025 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi. Dilek, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 2024 yılında 104.000 (yüz dört bin) Lira iken, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üze-re, yeniden değerleme oranında artırıldığını ve 2025 yılı için değeri KDV dahil 149.000 (yüz kırk dokuz bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Ha-kem Heyetlerine başvuru yapılabileceğini, parasal sınırların üzerindeki değerler için ise tüketi-ciler, tüketici hakem heyeti yerine, tüketici mahkemelerine müracaat edebilecektir dedi.

Başkan Hayrettin Dilek, Tüketici şikayet başvurularının yeri ve şekliyle, yasal belge sunmanın önemini vurgulayarak, şöyle devam etti: İlk olarak, sorunu yaşadığınız firmaya yazılı olarak şikayetinizi bildiriniz. Daha sonra alacağınız olumsuz cevaba istinaden, tüketicinin yerle-şim yerinin (ikametinin) bulunduğu veya mal veya hizmeti aldığınız yerdeki tüketici hakem he-yetine başvurmanız gerekir. Nasıl başvuru yapılır? Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda; dilekçenize ek olarak fatura, satın alma fişi ve garanti belgesi gibi delil niteliğindeki yasal belgeleri eklemeniz önemlidir. Bu nedenle, her alışveriş sonrası mutlaka fatura ya da pos cihazı belgesi alınmalı ve bu belgeler muhafaza edilmelidir.

Dilek, tüketicilerimizin başvurularıyla ilgili olarak en sık karşılaşılan sorunların, çoğunlukla belge eksikliği, yanlış firmayı adres göstermesi, şikayet dilekçesindeki isimle şikayete konu belgelerdeki ismin farklı olması veya merdiven altı dediğimiz yerlerden alışveriş yapması nedeniyle, başvuru olumsuz sonuçlanıyor. Ayıplı mal satın alan tüketicilerimiz haklıyken, mağdur olabiliyor. Eğer bir ürün hakkında şikayet varsa, sadece sözlü olarak şikayet etmek yeterli değil, bunun mutlaka doğru bir şekilde belgelendirilmesi gerekiyor. Söz uçar yazı kalırmış, en iyisi bunları belgelere dökelim. Bu belgeler, haklarınızı kanıtlamanız için önemlidir, dedi.

Başkan Ayrıca, tüketicilerimiz 2024 yılında en çok, üst üste gelen gıda, giyim ve özellikle kira fiyat artışlarından şikayetçi oldu. Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı. Kiraların Yükseltilmesi Etik Değil, Fırsatçılık Yapıyorlar. Kiraların sürekli artması, özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan insanlar için büyük bir yük oluşturduğu gibi hem bireysel hem de toplumsal olarak ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunun çözümü için devlet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşların ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir. Fiyat artışı yapanlar hakkında gerekli incelemelerin yapılarak cezai işlemin uygulanması için, tüketici kira ve ürünlerde aşırı fiyat artışı olduğunu fark ettiğinde 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet edebilir, dedi.

Başkan Hayrettin Dilek, Dileğimiz tüketicilerin haklarının farkında olmaları ve bilgilendirmemizin tüm tüketicilerimize yararlı olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüketicinin korunmasına yönelik önemli görevler üstlenen, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu alanda fedakârca faaliyet gösteren bütün gönüllü tüketici örgütlerine teşekkür ediyor, hepimizin birer tüketici olduğumuz gerçeğinden hareketle tüm tüketicilerimize 2025 yılının sağlıklı, huzurlu, bereketli ve güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum dedi.