İmza töreni öncesi projenin yapılacağı alanda İller Bankası ve yüklenici firma yetkilileri ile incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci projenin yapım süreci hususunda istişarelerde bulundu. Daha sonra başkanlık makamına geçilerek protokol imzalandı.

Yer teslimi için gerekli protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci Tesisin Bayburt için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Projenin Bayburt’ta belediye eli ile şimdiye kadar hayata geçirilen en büyük proje olduğunu belirten Pekmezci “ Proje için en ince ayrıntısına kadar çalıştık. Bayburt için mutlaka yapılması gereken, şehrimizin kızıl elması niteliğini taşıyan bir çalışma. Yer teslimimizi bugün itibariyle yaptık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede tesisimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”dedi.

Bayburt’un güzel temiz bir suyu bulunduğunu ama vatandaşların sertliğinden şikayetçi olduğunu belirten Başkan Pekmezci “Projenin hayata geçmesiyle hemşehrilerimiz inşallah bu sorundan da kurtulacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin kronikleşmeye yüz tutmuş bir problemini daha çözüme kavuşturmanın huzuru içinde olacağız. Vatandaşlarımız merak etmesinler en büyük sevdaları Bayburt olan bir belediyeleri var.” İfadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesinde emeği olanlara da tek tek teşekkür eden Başkan Pekmezci “Projemiz için çalışmaya başladıktan sonra bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’e, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt Epcim’e, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal’a İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük’e ve projenin oluşumunda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

İmza törenine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İller Bankası yetkilileri, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.