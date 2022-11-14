Maç öncesi, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bugün burada Kop Atlı Spor Kulübümüzle 15 Temmuz Atlı Spor Kulübümüzün yapacağı mücadeleyi yerinde izlemek için geldik. İki kulübede başarılar diliyorum.

Sizleri yürekten kutluyorum. Her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz, sizlere şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Bizim Ruhumuzda olan bu sporu,Bayburtlulara yaşattığınız için yürekten kutluyorum.

Yeni kurulan Kop Atlı Spor Kulübü başkanına hayırlı olsun temennisinde bulunan Pekmezci, her iki kulüp başkanlarına hediyelerini takdim etti.

Cirit maçına yoğun ilgi gösteren Hemşerilerimiz müsabakanın sonunda sahada davul zurna eşliğinde oyun oynadılar.

Cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.