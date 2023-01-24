Vali Cüneyt Epcim ve Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney Şehit Hamit Şahin İlkokulu ve Şehit Recep Eşiyok İlkokulundaki karne törenlerine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne töreni için gittiği okullarda sınıfları gezen Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere ve öğretmenlere güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek, öğrencilere karnelerini dağıtırken kitap ve oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt’ta farklı okul ve kademelerde öğrenim gören öğrencilere on beş bin kitap hediye ederek onları ara tatile uğurladıklarını belirtti. Öğrencilere ara tatilde kendilerini zinde tutmak adına kitap okumalarını tavsiye etti. Her platformda eğitime destek veren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e şükranlarını sunan Güney, dönem boyunca göstermiş olduğu gayretlerden ötürü öğretmenlere de teşekkür etti.