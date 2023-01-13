İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bayburtlu muhtarlara çeşitli alanlarda eğitimler verilmeye başlandı. Halk Eğitimi Merkezinde başlatılan kurslarda muhtarlara aile içi iletişim becerileri, ahlaki gelişim, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, akran ilişkileri, sağlıklı ve fiziksel aktivite, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı alanlarında eğitimler veriliyor. Bayburt merkezdeki muhtarlara verilmeye başlanan aile okulu eğitimleri Aydıntepe ve Demirözü ilçelerindeki muhtarlara yönelik devam edecektir.

1122 Bayburtlu aileye Halk Eğitimi Merkezleri ve okullarda aile okulu eğitimleri verilirken muhtarlara verilen eğitimlerle bu sayının artarak devam etmesi ve aile içi iletişimin güçlenmesi hedefleniyor.